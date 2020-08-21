أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

السودان: تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة الحلو

06:56 م الجمعة 21 أغسطس 2020
السودان: تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة الحلو

الشرطة السودانية

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن وساطة مفاوضات السلام قررت تجميد التفاوض بين الحكومة و"الحركة الشعبية - شمال - بقيادة عبد العزيز الحلو".

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي أن توت قلواك رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان، أعلن في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جوبا، قرار الوساطة بتجميد التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة الحلو.

وقال قلواك إنه سيتم التشاور بين فريق الوساطة وقيادة الحركة بشأن استئناف المفاوضات لاحقًا، موضحًا أن وفد الحركة المفاوض سيظل موجوداً في جوبا.

وأكد رئيس فريق الوساطة استمرار التفاوض في كافة المسارات الأخرى، بغية الوصول إلى إتفاق سلام شامل في السودان.

هذا المحتوى من

السودان الحركة الشعبية الخرطوم عبد العزيز الحلو

الخبر التالى:

مدير هيئة البريد الأمريكية يتعهد بتوصيل كل صوت بانتخابات الرئاسة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97025

    عدد المصابين

  • 63462

    عدد المتعافين

  • 5212

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان