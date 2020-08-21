السودان: تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة الحلو

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن وساطة مفاوضات السلام قررت تجميد التفاوض بين الحكومة و"الحركة الشعبية - شمال - بقيادة عبد العزيز الحلو".

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي أن توت قلواك رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان، أعلن في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جوبا، قرار الوساطة بتجميد التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة الحلو.

وقال قلواك إنه سيتم التشاور بين فريق الوساطة وقيادة الحركة بشأن استئناف المفاوضات لاحقًا، موضحًا أن وفد الحركة المفاوض سيظل موجوداً في جوبا.

وأكد رئيس فريق الوساطة استمرار التفاوض في كافة المسارات الأخرى، بغية الوصول إلى إتفاق سلام شامل في السودان.