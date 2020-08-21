أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

الخارجية الألمانية تؤكد على الالتزام بالهدنة في ليبيا

06:50 م الجمعة 21 أغسطس 2020
الخارجية الألمانية تؤكد على الالتزام بالهدنة في ليبيا

وزارة الخارجية الألمانية الفدرالية

برلين - (د ب أ):

أكدت الخارجية الألمانية اليوم الجمعة على ضرورة الالتزام بالهدنة في ليبيا بعد الإعلان عنها بصورة فورية من جانب طرفي الصراع اليوم.

وقالت متحدثة باسم الوزارة اليوم في برلين: "نأمل وننتظر أن تتمكن جميع الأطراف الليبية الآن من التوافق بشأن هذه الخطوة البناءة وأن تتم مواصلة السير على الطريق البناء ما أمكن".

وأضافت المتحدثة أنه لم تتم الإحاطة بعد بجميع التفاصيل، "إلا أنه بعد كل ما سمعناه في هذه اللحظات يمكن أن تكون هذه خطوة هامة نحو تحقيق السلم ومواصلة حل الصراع الليبي أيضا في ضوء اتفاق برلين".

وكانت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا أعلنت هدنة فورية في الصراع الداخلي في ليبيا.

وقال رئيس الحكومة فايز السراج في طرابلس إن القوات المسلحة تلقت التعليمات بوقف جميع العمليات القتالية في جميع أرجاء ليبيا.

كذلك أعلن عقيلة صالح رئيس البرلمان في شرق ليبيا والمتحالف مع المشير حليفة حفتر المعارض لحكومة الوفاق عن وقف إطلاق نار فوري من الجانب الآخر.

وكانت ألمانيا ساهمت بدور الوساطة في الصراع الليبي من خلال تنظيم قمة برلين بشأن ليبيا التي عقدت في يناير الماضي.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حذر قبل أسبوع خلال زيارة مفاجئة إلى طرابلس من اشتعال جديد للمعارك في ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية إن الحكومة في برلين تدعم بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في مساعيها من إجل إحلال السلام هناك.

وزارة الخارجية الألمانية ليبيا ألمانيا برلين

الخبر التالى:

السودان: تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة الحلو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97025

    عدد المصابين

  • 63462

    عدد المتعافين

  • 5212

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان