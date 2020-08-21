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الأردن يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

06:18 م الجمعة 21 أغسطس 2020
الأردن يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي

عمان - (أ ش أ):
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، بالإعلان الصادر عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا، أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وضرورة انخراط الأطراف الليبية في حوار ليبي - ليبي ومفاوضات سياسية جادة تستهدف إنهاء الأزمة ووقف التدهور وإعادة الأمن والاستقرار وضمان سيادة ليبيا على أراضيها وحماية مصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة وبما يضمن حماية شعب ليبيا الشقيق ومنع التدخلات الخارجية.

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