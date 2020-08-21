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الوطنية للنفط الليبية ترحب بمقترحات عقيلة والسراج باستئناف إنتاج النفط

05:54 م الجمعة 21 أغسطس 2020
الوطنية للنفط الليبية ترحب بمقترحات عقيلة والسراج باستئناف إنتاج النفط

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط

بنغازي - (أ ش أ):

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الجمعة، بالبيانين الصادرين عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اللذين يدعمان مقترحها بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط.

وقالت المؤسسة الحكومية المعنية بإنتاج النفط -في بيان نقلته بوابة (الوسط) الاخبارية الليبية- إنها ترحب ببيان المستشار رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي الذي يدعم مقترح المؤسسة الوطنية للنفط باستئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيرادات البيع في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يتم التوصل الى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين.

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المؤسسة الوطنية للنفط الليبية النفط حكومة الوفاق فائز السراج

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