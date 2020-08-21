الوطنية للنفط الليبية ترحب بمقترحات عقيلة والسراج باستئناف إنتاج النفط
بنغازي - (أ ش أ):
رحبت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الجمعة، بالبيانين الصادرين عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اللذين يدعمان مقترحها بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط.
وقالت المؤسسة الحكومية المعنية بإنتاج النفط -في بيان نقلته بوابة (الوسط) الاخبارية الليبية- إنها ترحب ببيان المستشار رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي الذي يدعم مقترح المؤسسة الوطنية للنفط باستئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيرادات البيع في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يتم التوصل الى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:إيطاليا ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97025
عدد المصابين
-
63462
عدد المتعافين
-
5212
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
22792364
عدد المصابين
-
15473378
عدد المتعافين
-
795460
عدد الوفيات
إعلان