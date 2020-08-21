"حقوق الإنسان الليبية" ترحب ببيان السراج وصالح بوقف إطلاق النار

بنغازي - أ ش أ

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الجمعة، عن ترحيبها الكبير بالبيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية والدفع في اتجاه استئناف المفاوضات والحوار السياسي.

ودعت اللجنة -في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية- إلى التطبيق الفعلي والسريع لدعوة الرئيسين التي تضمنتها بياناتهم، وفي مقدمتها الدعوة إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، وإخراج المرتزقة الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية، وتهيئة لظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية والاستفتاء على مسودة مشروع الدستور.

وأكدت اللجنة، على إن وقف إطلاق النار خطوة جد هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، وبما يسهم في التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيين.

كما أعربت اللجنة، عن ترحيبها ودعمها لجميع المبادرات والجهود الرامية لإنهاء الأزمة الليبية، ووقف الاقتتال ونزيف الدماء والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الأبرياء والمدنيين جراء الأزمة السياسية والاقتتال والحروب، التي طال أمدها ما انعكس بشكل سلبي كبير على حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية والاقتصادية التي يعانيها المواطنين في ليبيا.