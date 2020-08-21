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الوطنية الليبية للنفط ترحب بعودة الإنتاج

04:35 م الجمعة 21 أغسطس 2020
الوطنية الليبية للنفط ترحب بعودة الإنتاج

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

طرابلس - (د ب أ):

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ببيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج باستئناف إنتاج النفط وتصدير وتجميد إيرادات البيع في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وأفادت المؤسسة في بيان لها اليوم إلى بذلها كل الجهود من أجل تأمين سفينة؛ لتفرغ خزانات المكثفات للسماح باستمرار إنتاج الغاز، وذلك من أجل توفير الغاز الخاص بتوليد الكهرباء في المنطقة الشرقية.

وفي هذا الشان، أرسلت المؤسسة شحنة ديزل إلى بنغازي أمس الأول الأربعاء من أجل سد حاجة وحدات توليد الكهرباء قدر الإمكان في ظل النقص الشديد لمخصصات المحروقات والديون الضخمة التي تراكمت نتيجة إقفال الحقول المنتجة للغاز والنفط وتوقف المصافي، وفق المؤسسة.

وجددت المؤسسة دعوتها لإخلاء جميع المنشآت النفطية من كافة أشكال التواجد العسكري لضمان أمن وسلامة عامليها؛ لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة واستئناف عمليات تصدير النفط، معربة عن امتنانها لجميع الجهات الفاعلة المحلية والدولية التي ساعدت في تحقيق التقدم حتى الآن، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحكومة الولايات المتحدة.

وأصدر صالح والسراج، الجمعة، بيانين متزامنين أصدرا من خلالهما تعليمات بوقف إطلاق النار في الأراضي الليبية، وجعل سرت والجفرة منزوعة السلاح وتأمينها من قبل الأجهزة الشرطية من مختلف المناطق، إضافة لاستئناف إنتاج النفط شبه المتوقف منذ يناير الماضي، والدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس القادم.

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مجلس النواب عقيلة صالح فائز السراج

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