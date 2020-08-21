السعودية في الصدارة.. تعرف على أغلى 10 مبانِ في العالم

كتبت – نور إبراهيم:

تطوّر مجال الهندسة المعمارية على مر السنين، وظهر ذلك في المباني الرائعة التي تقام في البلدان المخلتفة، والتي عادًة ما تكون سبب في جذب السياح إليها.

وفيما يلي، نعرض أغلى 10 مبانِ في بلدان العالم، بحسب ما نشره موقع "Top Teny".

1- أبراج البيت:

أبراج البيت أو برج الساعة الملكي هو مبنى يقع في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، ويُعرف بأنه أطول فندق في العالم.

تبلغ مساحة الأرض المبني عليها البرج نحو 1.5 مليون متر متربع، ويعرف أيضَا بوجود أطول وأكبر ساعة في العالم، وتصل تكلفته إلى 15 مليار دولار.

2- مارينا باي ساندز:

مارينا باي ساندز هو مبنى يقع في سنغافورة، تقدر تكلفته بنحو 5.50 مليار دولار، وهو من بين المنتجعات المختلفة في العالم، ومبني على نحو 38 فدانًا ويضم 55 طابقًا، وتم الانتهاء من بنائه في عام 2010.

3-كازينو وفندق كوزموبوليتان:

يقع هذا المبني في مدينة لاس فيجاس، وتقدر تكلفته بنحو 4.14 مليار دولار، ومن أبرز مميزاته هي الثريا متعددة الطوابق.

4- مركز التجارة العالمي:

أحد مراكز التجارة العالمية هو أطول مبنى في الولايات المتحدة ويقع في نيويورك، وتقدر تكلفة بناء هذا المبنى بنحو 4.01 مليار دولار.

صمّم المهندسون المعماريون دانيال ليبسكيند وديفيد تشايلدز هذا المبنى في عام 2003، واستغرق بنائه 11 عامًا.

5- قصر الإمارات:

يقع قصر الإمارات في أبو ظبي وقدرت تكلفته بنحو 3.90 مليار دولار، وتبلغ مساحته 850 ألف متر مربع وتم افتتاحه في عام 2005، تم بناء هذا المبنى لعرض الثقافة العربية للعالم، ومصنوع من رخام جاء من بلدان مختلفة مثل إسبانيا وإيطاليا والهند والصين، بقيادة المهندس المعماري جون إليوت.

6- مدينة الاحلام:

يقع هذا المبنى في ماكاو بالصين، وتقدر تكلفة بنائه بـ 2.40 مليار دولار، تم افتتاحه عام 2009، ويستقطب السياح من حول العالم، حيث يحتوي على نحو 450 طاولة ألعاب وأكثر من 1500 جهاز ألعاب.

7- برج الأميرة:

يقع برج الأميرة في دبي، وقدرت تكلفته بنحو 2.17 مليار دولار، ويُعرف بأنه أطول مبنى سكني في العالم حيث يضم 101 طابق.

يعد ثاني أطول مبنى في دبي بعد برج خليفة، تم البدء في تشييدهذ في عام 2006، وتم الانتهاء منه في عام 2012، ويضم 763 وحدة سكنية و 957 موقف سيارات و 13 مصعدًا.

8- البندقية ماكاو:

يقع مبنى البندقية في مدينة ماكاو في الصين، وهو عبارة عن كازينو مكون من 39 طابق وتبلغ مساحته نحو 98000 متر مربع، وبه أجهزة ألعاب وأكثر من 3000 طاولة بالإضافة إلى حوالي 800 طاولة قمار، ويحتوي أيضًا على أكثر من 300 متجر و30 مطعمًا، تبلغ تكلفة بنائه 2.40 مليار دولار.

9- فندق منتجع وين:

يقع هذا الفندق في لاس فيجاس بالولايات المتحدة، وتكلف بناءه حوالي 2.81 مليار دولار، وشرعوا في بناءه عام 2002، وبدأ في العمل عام 2005.

10- أنتيليا:

هو بيت يقع بمدينة مومباي بالهند، تكلف بناءه ما يزيد عن 2.14 مليار دولار، وهو أغلى منزل خاص في العالم، ويحتوي على 27 طابقًا بمساحة تبلغ حوالي 400000 قدم مربع، وهو لرجل يدعى "موكاشي أمباني"، أحد أغنى الرجال حول العالم.