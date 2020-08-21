رئيس لبنان السابق يدعو حزب الله إلى تسليم المُدان باغتيال رفيق الحريري

بيروت - أ ش أ

دعا الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، "حزب الله" إلى تسليم سليم عياش الذي أدانته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بارتكاب جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، محذرًا، في نفس الوقت، من أن "دويلة حزب الله" أصبحت أقوى من الدولة اللبنانية.

وقال الرئيس اللبناني السابق - في تصريح له عقب لقاء عقده مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي - إن الضحايا الذين سقطوا جراء انفجار ميناء بيروت البحري، هم "شهداء فشل الدولة اللبنانية في كافة المجالات"، مشيرًا إلى أن هذا الفشل مرجعه عدم تطبيق الدستور والفراغ المتكرر الذي عاشه لبنان في الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف: "تستقيل الحكومة فنبقى شهورًا لتشكيل حكومة جديدة حتى أننا نخالف الدستور بطريقة إجراء الاستشارات الملزمة للتأليف .. يُنهي رئيس جمهورية عهده فلا نتمكن من انتخاب رئيس آخر. أنا أرى أنه لا يوجد أفضل من تطبيق الدستور".

وأشار إلى أن الفراغ الممتد الذي شهده لبنان في السنوات الأخيرة أدى إلى وقوع مآس كثيرة، لافتًا إلى أن دخول تنظيم "داعش" الإرهابي جاء في فترة الفراغ الرئاسي، وتخزين المتفجرات التي دمرت العاصمة بيروت جاء أيضًا في فترة الفراغ الرئاسي.

وأكد أن هذا الوضع ينعكس سلبًا على المردود الاقتصادي وترتب عليه عدم التزام لبنان التعهدات تجاه دول العالم، لا سيما في ما يتعلق بالتزام لبنان الحياد في الصراعات الإقليمية، والاستراتيجية الدفاعية، وإغلاق الحدود بين لبنان وسوريا أمام المسلحين.