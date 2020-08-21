ألمانيا تدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا

برلين - (د ب أ):

دعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الفوري في ليبيا.

وقالت متحدثة باسم الوزارة اليوم الجمعة في برلين: "نأمل، وننتظر أن تتمكن جميع الجهات الفاعلة في ليبيا الآن من الاستمرار في الاتفاق على هذا النهج البناء ومواصلة هذا المسار البناء بقدر الإمكان".

وذكرت المتحدثة أنه لم تتضح بعد كافة التفاصيل، لكن "وفقا لكل ما نسمعه في هذه اللحظة، يمكن أن تكون هذه خطوة مهمة نحو التهدئة وإيجاد حل آخر للصراع الليبي بروح عملية برلين".

ودعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، قواته اليوم الجمعة إلى وقف إطلاق النار في كامل الأراضي الليبية.

كما دعا المجلس في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في شهر مارس المقبل.

كا دعا مجلس النواب الليبي المنتخب اليوم إلى وقف إطلاق نار شامل والبدء في انتخابات نزيهة.