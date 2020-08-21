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أمريكا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 5.58 مليون حالة

03:04 م الجمعة 21 أغسطس 2020
أمريكا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 5.58 مليون حالة

ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 5.58 مليون حالة في أمر

نيويورك - (د ب أ):

زاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا بنسبة 0.8 بالمئة، مقارنة بما كان عليه في نفس الوقت أمس، ليصل إلى 5.58 مليون، حتى الساعة السابعة و27 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبلغت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة اليومية وهي 0.9 بالمئة ، خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات، حيث بلغ 653 ألفا و511، بزيادة 0.9 بالمئة عما كان عليه في نفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد من حالات الوفيات، المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي 240 شخصا بها.

فيروس كورونا أمريكا

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