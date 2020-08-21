أردوغان يعلن اكتشاف حقل غاز في البحر الأسود: "لم يكن في الحسبان"

(وكالات):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن اكتشاف حقل غاز كبير في البحر الأسود، وقال إن احتياطيات الحقل تقدر بنحو 320 مليار متر مكعب من الغاز.

ووفقا للرئيس التركي فإن هذا الكشف يعد أكبر اكتشاف لحقل غاز طبيعي في البحر الأسود، وأضاف قائلا: "فتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان".

وأضاف أردوغان "منذ سنوات ننقب عن الطاقة بواسطة سفن صنعناها بأنفسنا، وفتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان".

وشدد أردوغان على أن "الطاقة مهمة جدا لتأسيس الاستقلال الوطني، وتكتسب أهمية كبيرة في تحقيق الاستقلال الوطني إلى جانب كونها عنصرا رئيسيا في التنمية".

وتابع "نفذنا كامل عملية التنقيب بإمكانات وطنية، وليس لدينا أدنى تبعية خارجية في أعمال البحث والتنقيب. انتقلنا لمصاف أبرز الدول في العالم من خلال سفينة الفاتح التي نعيش بفضلها فرحة اليوم وكذلك سفينتي ياووز والقانوني، ونهدف إلى أن يصل الغاز التركي المكتشف إلى المواطنين بحلول عام 2023".

وقال الرئيس التركي إن "المؤشرات الأولية لاكتشاف أكبر حقل غاز تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في نفس المنطقة".