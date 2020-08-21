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وزيرا خارجية تركيا وهولندا يبحثان الوضع في شرق المتوسط

01:07 م الجمعة 21 أغسطس 2020
وزيرا خارجية تركيا وهولندا يبحثان الوضع في شرق المتوسط

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

أنقرة - (د ب أ):

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو محادثات مع نظيره الهولندي ستف بلوك ركزت على أنشطة التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وزارة الخارجية في أنقرة.

يشار إلى التنقيب عن الغاز والنفط شرق البحر المتوسط مثار نزاع بين تركيا ودول أخرى في المنطقة، خاصة اليونان.

وبحسب بلومبرج، تطرقت المحادثات بين الوزيرين إلى العلاقات السياحية بين البلدين.

مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي هولندا التنقيب عن النفط البحر المتوسط

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