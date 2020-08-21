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اليونان: خطة حكومية لتوزيع الكمامات مجانا على الطلاب

12:31 م الجمعة 21 أغسطس 2020
اليونان: خطة حكومية لتوزيع الكمامات مجانا على الطلاب

خطة حكومية لتوزيع الكمامات مجانا على الطلاب

أثينا - أ ش أ

قال وزير الداخلية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس، اليوم الجمعة، إن الحكومة اليونانية أعدت خطة لتوزيع الكمامات على الطلاب مجانا قبيل بدء الفصل الدراسي الجديد للعام الجاري.

وقال ثيودوريكاكوس، وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني،" إن الأقنعة سيتم توزيعها من جانب الحكومة ما دامت هناك حاجة لها" .

جاءت التصريحات بعد إعلان وزيرة التعليم اليوناني نيكي كيراموس أمس أنها تبنت اقتراحا من لجنة الخبراء التابعة للحكومة اليونانية بشأن كوفيد-19 تفيد بجعل تغطية الوجه إلزامية لجميع الطلاب بمن فيهم طلاب رياض الأطفال لمنع انتشار فيروس كورونا.

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