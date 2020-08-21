حماس تحمل إسرائيل مسؤولية تصاعد التوتر في غزة

غزة - (د ب أ):

حملت حركة حماس، اليوم الجمعة، إسرائيل مسؤولية تصاعد التوتر في غزة بعد تبادل للقصف الصاروخي الليلة الماضية.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي باستمراره في العدوان على غزة وإحكام حصارها وتعطيل حياة سكانها وقصف مواقع المقاومة عليه أن يتحمل النتائج ويدفع الثمن".

وأضاف برهوم أن "رد المقاومة تأكيد على أنها الدرع الحامي لهذا الشعب، وأنها لن تتردد في خوض المعركة مع العدو حال استمر التصعيد والقصف والحصار".

وشنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم سلسلة غارات جديدة على مواقع لحماس وأراض زراعية في قطاع غزة ما أسفر عن إصابة فلسطيني بجروح متوسطة وأضرار مادية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت بني تحتية لحركة حماس ردا على رصد إطلاق 7 قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل أصابت إحداها منزلا سكنيا في مدينة سديروت المحاذية للقطاع.

كما ذكرت مصادر إسرائيلية أن سلسلة حرائق اندلعت في حقول وأراضي زراعية قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة نتيجة إطلاق بالونات حارقة.

واستأنفت الفصائل الفلسطينية في غزة إطلاق بالونات حارقة باتجاه جنوب إسرائيل والتظاهرات الليلية قرب السياج الفاصل شرق القطاع بعد أشهر من التوقف عن ذلك للضغط من أجل إدخال تسهيلات إنسانية لسكان القطاع.

وردت إسرائيل بشن غارات يومية على مواقع لحماس في غزة وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري ومنع الصيد كليا قبالة شاطئ بحر القطاع ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

وشنت إسرائيل ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة منذ عام 2008 إلى 2014، إلى جانب جولات توتر متقطعة مع الفصائل الفلسطينية توسطت خلالها مصر والأمم المتحدة وقطر للتهدئة.