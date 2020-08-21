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بعد آيا صوفيا.. أردوغان يعتزم تحويل متحف "خورا" إلى مسجد

10:43 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
بعد آيا صوفيا.. أردوغان يعتزم تحويل متحف "خورا" إلى مسجد

أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):

تعتزم تركيا تحويل متحف "خورا" في اسطنبول، الذي كان كنيسة أرثوذوكسية يونانية سابقة إلى مسجد، طبقا لما ذكرته صحيفة "جازيت الرسمية اليوم الجمعة، ونقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

يأتي القرار بعد حوالي شهر من فتح تركيا متحف "آيا صوفيا" المشهور في اسطنبول للصلاة.

كانت محكمة تركيا قد سمحت بتحويل متحف "خورا" إلى كنيسة العام الماضي، لتكون سابقة لمتحف آيا صوفيا.

يأتي القراران وسط تصاعد التوترات مع الجارة اليونان بسبب نزاعات إقليمية في بحر إيجه والبحر المتوسط.

ايا صوفيا متحف خورا تركيا

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