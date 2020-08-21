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تركيا: القبض على 6 عراقيين يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش

10:38 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
تركيا: القبض على 6 عراقيين يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش

قوات الأمن التركية

صامسون(تركيا) - (د ب ا):

ذكر تقرير إخباري أن فرق الأمن التركية ألقت القبض على 6 مواطنين عراقيين يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بولاية صامسون شمالي تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن فرق مكافحة الإرهاب نفذت اليوم الجمعة مداهمات على عناوين المشتبه بهم المطلوبين في قضائي "إيلك أديم" و"تكه كوي" بولاية صامسون.

وأضافت أنه جرى خلال العملية توقيف 6 عراقيين يشتبه بانخراطهم ضمن صفوف داعش. وصادرت الفرق الأمنية مواد رقمية عثرت عليها خلال المداهمات.

وشهدت تركيا عدة هجمات نفذها تنظيم داعش كان أبرزها تفجير في بلدة سوروتش التابعة لولاية شانلي أورفا بجنوب البلاد في يوليو 2015وخلف 33 قتيلاً و100 مصاب.

تركيا تنظيم داعش الأمن التركي

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