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الطيران المدني الكويتي: لا تغيير على قائمة الدول المحظورة من الدخول حتى الآن

10:35 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
الطيران المدني الكويتي: لا تغيير على قائمة الدول المحظورة من الدخول حتى الآن

مطار الكويت

الكويت - أ ش أ

أكد مقرر اللجنة العليا لإعادة التشغيل التجاري في مطار الكويت الدولي المهندس سعد العتيبي، أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، لم تحدث أي تغيير على قائمة الدول الـ31 المحظورة من الدخول إلى الكويت، ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى الآن.

وأضاف العتيبي – في تصريح صحفي اليوم الجمعة - أن السلطات الصحية الكويتية، تراجع قائمة الدول الـ31 القرار بدقة كل 10 أيام؛ للوقوف على مدى تحسن الأوضاع الصحية في تلك الدول.

وفي السياق ذاته، كشف العتيبي عن أن إجمالي أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطار الكويت الدولي، بلغ 42 ألفًا و410 مسافرين منذ استئناف تشغيل الرحلات التجارية في أول أغسطس الجاري؛ وذلك عبر 534 رحلة جوية، مؤكدًا أن استعدادات المطار تسير وفق البروتوكول الصحي الذي يتضمن تطبيق إجراءات السفر، وفق الاشتراطات الصحية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الكويتي، ضمن المرحلة الأولى من التشغيل التجاري، والتي تمتد حتى فبراير المقبل.

وأوضح مقرر اللجنة العليا لإعادة التشغيل التجاري في مطار الكويت الدولي، أن عدد المسافرين من الكويت، بلغ 28 ألفا راكبا عبر 285 رحلة تجارية، مؤكداً ان جميع الرحلات تسير بشكل طبيعي ودون أي تأخير، بينما بلغ عدد المسافرين القادمين إلى الكويت 13 ألفًا و996 راكبًا عبر 249 رحلة، تم إخضاعهم جميعا للحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، وفقا لتوجيهات السلطات الصحية الكويتية.

ولفت إلى أن اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية، تتابع بشكل مستمر وبمشاركة العديد من جهات الدولة المعنية، احتياجات ومتغيرات التشغيل التجاري، وملاحظات الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي أولاً بأول؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، ضمن مرحلة تشغيل الرحلات التجارية.

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مطار الكويت حظر السفر الطيران الكويتي

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