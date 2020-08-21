فرنسا تسجل 4711 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

باريس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 4711 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال(24) الماضية.

وأشارت قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الجمعة، إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بالفيروس، موضحة أن معدل الإصابات يعتبر معدل قياسي جديد يجري تسجيله بعد فترة العزل العام ويأتي عند مستوى كانت البلاد قد شهدته آخر مرة خلال ذروة تفشي الوباء لديها.

وشهدت فرنسا في فترة العزل العام ذروة في انتشار الوباء بلغت 7578 إصابة يومية في 31 مارس الماضي، لكن ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد بضعة أيام فحسب كانت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس فيها تتجاوز حاجز 4500 إصابة.