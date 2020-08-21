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التحقيق مع رئيس بوليفيا السابق لعلاقته مع فتاة قاصر

05:56 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
التحقيق مع رئيس بوليفيا السابق لعلاقته مع فتاة قاصر

الرئيس السابق ايفو موراليس

بوينس أيريس - (د ب أ):
تقوم وزارة العدل البوليفية بالتحقيق مع الرئيس السابق ايفو موراليس بسبب إقامة علاقة مع شابة قاصر حسبما أعلنت وزارة العدل في بيان مساء الخميس بالتوقيت المحلي (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش).

واضافت الوزارة أنه يتردد أن الرئيس السابق اقام علاقة مع شابة تبلغ من العمر حاليا 19 عاما عندما كانت قاصر.

ويُتهم الرئيس السابق بإغواء قاصر والاتجار فى البشر.

وأعلن نائب وزير الشفافية جيدو ميلجار عن شكوى ضد موراليس في القضية المزعومة حسبما ذكرت صحيفة لا رازون.

ونقلت الصحيفة عن ميلجار في مؤتمر صحفى "أُتخذ القرار بتقديم شكوى جنائية ضد ايفو موراليس".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية ان السيدة الشابة أكدت وجود العلاقة ،وقالت إنها التقت بموراليس وهى في السادسة عشرة من عمرها لكنها اضافت أنهما لم يقيما علاقة حب إلا بعد وصولها للسن القانونية.

وكانت قد تداولت فى الأيام الأخيرة صور في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للرئيس السابق والسيدة الشابة.

يذكر أن موراليس يعيش حاليا فى الأرجنتين ويتهمه مراقبو الانتخابات الدوليون بتزوير الانتخابات الرئاسية.

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