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دبلوماسي روسي: واشنطن ترفض دعوة روسيا لاجتماع مجلس الأمن لبحث العقوبات على إيران

04:31 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
دبلوماسي روسي: واشنطن ترفض دعوة روسيا لاجتماع مجلس الأمن لبحث العقوبات على إيران

ديمتري بوليانسكي

موسكو - (د ب أ):
أعلن ديمتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل الاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى عرقلة دعوة روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الخطوات الأمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وكتب بوليانسكي عبر تويتر: "بعد التأكيد الباطل بأنهم أطلقوا عملية إعادة العقوبات، عارض زملاؤنا الأمريكيون عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث ما يحدث بشأن تطبيق القرار رقم 2231"،وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكانت مصادر في مجلس الأمن الدولي قد أفادت في وقت سابق، بأن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس اليوم الجمعة من أجل مناقشة موضوع عزم الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات ضد إيران.

وأكدت المصادر لسبوتنيك أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم بسبب الأحداث حول تنفيذ القرار 2231.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد اجتمع مع رئيس مجلس الأمن الدولي وسلم شكوى بشأن عدم التزام إيران ببنود خطة العمل المشتركة الشاملة من أجل إعادة فرض العقوبات ضد إيران وفق القرار الأممي رقم 2231.

ديمتري بوليانسكي روسيا واشنطن إيران الأمم المتحدة

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