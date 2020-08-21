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إسرائيل تقصف غزة ردا على هجمات البالونات الحارقة والصواريخ

02:00 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
إسرائيل تقصف غزة ردا على هجمات البالونات الحارقة والصواريخ

أرشيفية

تل أبيب - (د ب أ):
ردت إسرائيل مجددا بعد منتصف الليل على الاضطرابات على الحدود مع قطاع غزة، وقصفت البنية التحتية لحركة حماس ردا على هجمات البالونات الحارقة والصواريخ.

وجاء في تغريدة للجيش الإسرائيلي عبر تويتر في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة ،"تم إطلاق بالونات متفجرة من غزة داخل إسرائيل على مدار اليوم".

وأضاف "وردا على ذلك، قصفت طائراتنا البنية التحتية التابعة لحركة حماس والمستخدمة في بناء الأنفاق. وسنواصل العمل حسب الضرورة ضد أي محاولة لإيذاء المدنيين الإسرائيليين".

وتستمر مثل هذه الهجمات يوميا منذ نحو أسبوعين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا من غزة باتجاه إسرائيل، لكنهما انفجرا بالقرب من السياج الأمني. وتم إطلاق ثلاثة آخرين بعد وقت قصير، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراضهم.

وبعد فترة هدوء بسبب فيروس كورونا، صعد الفلسطينيون هجماتهم عبر الحدود من غزة، بما في ذلك ما تصفه إسرائيل بـ "إرهاب البالونات"- حيث أشعلوا النيران في الحقول الزراعية في جنوب إسرائيل باستخدام البالونات حارقة.

وعلقت إسرائيل الأسبوع الماضي شحنات الوقود وأغلقت معابرها الحدودية مع قطاع غزة ردا على الهجمات، مما أدى إلى إغلاق محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بسبب نقص الوقود.

كما فرضت قيودا على منطقة الصيد على ساحل غزة.

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