إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة بعد إطلاق قذيفتين صاروخيتين

غزة - (د ب أ):

أفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت مساء اليوم الخميس، غارات على قطاع غزة في ظل توتر أمني مستمر منذ أسبوع.

وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وأراض زراعية مما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

وقبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة سقطتا في منطقة السياج الحدودي جنوب إسرائيل.

كما ذكرت مصادر إسرائيلية أن سلسلة حرائق اندلعت في حقول وأراض زراعية قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة نتيجة إطلاق بالونات حارقة.

واستأنفت الفصائل الفلسطينية في غزة إطلاق بالونات حارقة باتجاه جنوب إسرائيل والتظاهرات الليلية قرب السياج الفاصل شرق القطاع بعد أشهر من التوقف عن ذلك للضغط من أجل إدخال تسهيلات إنسانية لسكان القطاع.

وردت إسرائيل بشن غارات يومية على مواقع لحماس في غزة وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري ومنع الصيد كليا قبالة شاطئ بحر القطاع ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

وشنت إسرائيل ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة منذ عام 2008 إلى 2014، إلى جانب جولات توتر متقطعة مع الفصائل الفلسطينية توسطت خلالها مصر والأمم المتحدة وقطر للتهدئة.