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قادة التمرد في مالي يعلنون عزمهم تنصيب رئيس انتقالي "مدني أو عسكري"

10:18 م الخميس 20 أغسطس 2020
قادة التمرد في مالي يعلنون عزمهم تنصيب رئيس انتقالي "مدني أو عسكري"

الكولونيل إسماعيل واغيه

وكالات:

أعلنت اللجنة العسكرية التي أطاحت الثلاثاء بالرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أنه سيتم تنصيب "رئيس انتقالي" سيكون "مدنيا أو عسكريا"، وفق ما أعلن المتحدث باسمها في حوار مع تلفزيون "فرانس 24"، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقال الكولونيل إسماعيل واغيه "سنشكل مجلسا انتقاليا له رئيس انتقالي سيكون عسكريا أو مدنيا. نحن على اتصال مع المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والغالبية والجميع، لمحاولة ترتيب الانتقال".

وأضاف المتحدث أن "هذا سيكون انتقالا يستمر أقصر وقت ممكن"، في حين أن الولاية الثانية للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أعلن تخليه عن وظائفه ليل الثلاثاء الأربعاء وهو في قبضة الانقلابيين، تنتهي عام 2023.

وتابع الكولونيل العضو في "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي تقود البلاد حاليا، "لن تمتد المسألة إلى 2023 أو 2022"، بل يجب "إنهاء هذا الانتقال بأسرع وقت ممكن وننتقل إلى أشياء أخرى".

وأردف في مقابلته مع القناة الفرنسية "لا يمكنني أن أقول لك أننا سنسلم السلطة للمدنيين، لأنه يجب إجراء انتقال".

ونفى المتحدث أن الرئيس كيتا، الذي قال إنه لم يكن لديه خيار آخر، قد استقال تحت الضغط.

وأكد "لم يكن لديه خيار لأنه رأى بنفسه معاناة الناس. لا يعني ذلك أنه لم يكن لديه خيار لأننا وجهنا الأسلحة صوبه".

الكولونيل إسماعيل واغيه الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا رئيس انتقالي

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