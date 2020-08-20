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واشنطن تبلغ الأمم المتحدة رسميًا بمطلبها إعادة فرض العقوبات على إيران

10:13 م الخميس 20 أغسطس 2020
واشنطن تبلغ الأمم المتحدة رسميًا بمطلبها إعادة فرض العقوبات على إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات:

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا يوم الخميس الأمم المتحدة بمطلبها إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، مشيرة إلى الانتهاكات الإيرانية الكبيرة للاتفاق النووي لعام 2015، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقام وزير الخارجية مايك بومبيو بتسليم الإخطار إلى مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، ديان تريانسياه دجاني، الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للمجلس.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إن الولايات المتحدة كانت تبلغ الهيئة ب"عدم أداء مهم" من قبل إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي. نتيجة لذلك، قالت كرافت إن العملية التي ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة قد بدأت.

وأبلغت وكالة الطاقة الذرية، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن بعض الانتهاكات الإيرانية للاتفاق، لكن طهران تقول إن هذه كانت نتيجة انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق بالانسحاب منه ثم إعادة فرض عقوبات قاسية من جانب واحد.

عقوبات إيران ترامب دونالد ترامب

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