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اختطاف سفينة ترفع علم بنما قبالة ساحل الصومال كانت متجهة إلى الإمارات

09:55 م الخميس 20 أغسطس 2020
اختطاف سفينة ترفع علم بنما قبالة ساحل الصومال كانت متجهة إلى الإمارات

علم بنما

مقديشو - (د ب ا):

قال ضابط شرطة اليوم الخميس إن قراصنة اختطفوا سفينة ترفع علم بنما قبالة ساحل الصومال الشمالي.

وقال الضابط احمد محمد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. ا) اليوم الخميس إن سفينة النقل كانت في طريقها من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

وأضاف:"أننا نحاول التعامل مع الموقف، ونرى ما إذا كان يمكن للقراصنة الإفراج عن السفينة بسلام دون فدية"

وتعرضت السفينة لخطر الاختطاف بعد أن تعرضت لمشكلة ميكانيكية، بحسب ضابط الشرطة.

وعلى الرغم من تراجع حوادث القرصنة في السنوات الأخيرة، إلا أن المياه الصومالية تعتبر خطيرة للغاية.

بنما اختطاف سفينة ساحل الصومال الإمارات

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