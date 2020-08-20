الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات قيمتها 148 مليار دولار

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 148 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجلها عامان بقيمة 50 مليار دولار، وسندات أجلها 5 سنوات بقيمة 51 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 47 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات العامين يوم الثلاثاء المقبل، وفي السندات الخمسية يوم الأربعاء وفي السندات السباعية يوم الخميس المقبل.

كانت وزارة الخزانة قد باعت في وقت سابق من الشهر الحالي كمية من السندات طويلة الأجل بقيمة 112 مليار دولار على ثلاثة شرائح هي سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 48 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار ،واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها ثلاثين سنة بقيمة 26 مليار دولار.