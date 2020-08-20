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الكويت تلغي حظر التجول المفروض في عموم البلاد اعتبارًا من 30 أغسطس

09:05 م الخميس 20 أغسطس 2020
الكويت تلغي حظر التجول المفروض في عموم البلاد اعتبارًا من 30 أغسطس

الكويت تلغي حظر التجول المفروض

وكالات:

أعلن مجلس الوزراء الكويتي إلغاء حظر التجول المفروض في جميع مناطق دولة الكويت اعتبارًا من الأحد الموافق 30 أغسطس، بعدما فرضته في محاولة الحد من تفشي وباء كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت ارتفاع حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد-19" إلى 78767 بعد رصد 622 حالة جديدة والوفيات تبلغ 509 بعد تسجيل حالتي وفاة منذ الأمس.

وقال بيان لوزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس "تسجيل 622 حالة إصابة جديدة بكورونا ما رفع الإجمالي إلى 78767".

وأضاف "تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بكورونا ما رفع الإجمالي إلى 509".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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