ماكرون: فرنسا مستعدة لتقديم مساعدة طبية للمعارض الروسي نافالني المسموم

باريس - (د ب أ):

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا مستعدة لمنح حق اللجوء أو تقديم مساعدة طبية للمعارض الروسي الشهير أليكسي نافالني، الذي يرقد في غيبوبة بعد الاشتباه بتعرضه للتسمم.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تزور باريس، قال ماكرون إن الزعيمين بحثا حالة نافالني "بشكل مطول".

وقال ماكرون إننا "بالطبع جاهزون لتقديم كل المساعدة الضرورية لأليكسي نافالني وأسرته، فيما يتعلق بالصحة واللجوء والحماية".,

ودعا الرئيس الفرنسي إلى " الوضوح التام" بشأن ملابسات حالة نافالني الصحية على متن رحلة داخلية، قائلا إن فرنسا "ستتابع بعناية بالغة" التحقيقات في الحادث.