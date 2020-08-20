أكثر الكلمات إنتشاراً

الجامعات الأهلية سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

البعثة الأممية في العراق تدين اغتيال الناشطين في البصرة وتدعو لمحاسبة الجناة

08:50 م الخميس 20 أغسطس 2020
البعثة الأممية في العراق تدين اغتيال الناشطين في البصرة وتدعو لمحاسبة الجناة

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي

بغداد - (أ ش أ):

أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قتل ناشطين اثنين في البصرة، واستهداف اثنين آخرين خلال الأسبوع الماضي.

وحثت البعثة الأممية، في بيان اليوم الخميس، الحكومة على تكثيف الجهود لمحاسبة الجناة ومنع تكرار الهجمات والترهيب ضد الناشطين.

وأضافت أن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ السلطات المزيد من الإجراءات، وضرورة تطبيق القوة الكاملة للقانون للوصول إلى الجناة واعتقالهم ومحاسبتهم.

يذكر أن الناشطة العراقية ريهام يعقوب اغتيلت على يد مسلحين في محافظة البصرة العراقية أمس الأربعاء.

هذا المحتوى من

البعثة الأممية العراق قتل الناشطين البصرة

الخبر التالى:

ماكرون: فرنسا مستعدة لتقديم مساعدة طبية للمعارض الروسي نافالني المسموم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96914

    عدد المصابين

  • 62553

    عدد المتعافين

  • 5197

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22244179

    عدد المصابين

  • 14168389

    عدد المتعافين

  • 783525

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لجميع الفئات.. أسعار اشتراكات المترو بعد الزيادة الأخيرة