البعثة الأممية في العراق تدين اغتيال الناشطين في البصرة وتدعو لمحاسبة الجناة
بغداد - (أ ش أ):
أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قتل ناشطين اثنين في البصرة، واستهداف اثنين آخرين خلال الأسبوع الماضي.
وحثت البعثة الأممية، في بيان اليوم الخميس، الحكومة على تكثيف الجهود لمحاسبة الجناة ومنع تكرار الهجمات والترهيب ضد الناشطين.
وأضافت أن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ السلطات المزيد من الإجراءات، وضرورة تطبيق القوة الكاملة للقانون للوصول إلى الجناة واعتقالهم ومحاسبتهم.
يذكر أن الناشطة العراقية ريهام يعقوب اغتيلت على يد مسلحين في محافظة البصرة العراقية أمس الأربعاء.
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