الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح عقار تُنهيان تنقيح ورقة القضايا السياسية

الخرطوم - (أ ش أ):

عقد وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، ووفد "الحركة الشعبية - شمال الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار"، برئاسة ياسر عرمان نائب رئيس الحركة، جلسة مباحثات اليوم بمقر المفاوضات بجوبا، حول تنقيح ومراجعة ورقة القضايا السياسية الخاصة بالمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) بحضور فريق الوساطة من جنوب السودان.

وقال الدكتور ضيو مطوك عضو فريق الوساطة، في تصريح صحفي عقب الجلسة، إن الطرفين فرغا من مراجعة وتنقيح كل القضايا المدرجة في ورقة القضايا السياسية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لصياغة الورقة في شكلها النهائي.

وأشار إلى أنه لم يتبق في هذا الملف سوى جزئية صغيرة تتعلق بموضوع رصد مبالغ بسيطة لتمويل عملية بداية تنفيذ الاتفاق، موضحا أنه تم تسليم الوفد الحكومي المقترح الخاص بهذا البند لدراسته والتشاور حوله، تمهيداً للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام.

وهنأ مطوك الشعب السوداني، وخاصة في المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، بهذا الإنجاز الكبير ، معربا عن أمله في أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل في الموعد المحدد في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

وفيما يتعلق بملف المفاوضات مع الحركة الشعبية - شمال بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو، أوضح مطوك أن الوساطة تسلمت من الحركة مذكرة احتجاج حول الخروقات التي حدثت في منطقة جبال النوبة، لافتا إلى أنه من الضروري التفاق على وقف العدائيات والآليات التي تمكن الوساطة من مراقبة هذه الخروقات ومحاسبة الطرف الذي يقوم بذلك.

وأضاف أن الوساطة تسعي لإيقاف أي خروقات والتوفيق بين الطرفين، موضحا أن للحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو رؤيتها ومواقفها وللآخرين رؤاهم ومواقفهم الخاصة، ودور الوساطة هو التدخل للتوفيق بين هذه المواقف المتباينة.

وأكد أنه سيتم عقد اجتماع غداً لمعالجة القضايا والعقبات كافة التي تعترض سير التفاوض في هذا المسار.