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بايدن يعلن اليوم قبول ترشيح الحزب الديمقراطي له لخوض انتخابات الرئاسة

07:17 م الخميس 20 أغسطس 2020
بايدن يعلن اليوم قبول ترشيح الحزب الديمقراطي له لخوض انتخابات الرئاسة

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):

يعتزم جو بايدن قبول ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة رسميا اليوم الخميس خلال الأمسية الرابعة والأخيرة للمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي.

ومن المتوقع أن يسرد بايدن، الذي قضى 36 عاما في مجلس الشيوخ الأمريكي وثماني سنوات كنائب للرئيس، تجربته في التغلب على صعوبات الحياة، بما في ذلك وفاة زوجته الأولى وابنته الرضيعة في حادث سيارة في السبعينيات، ووفاة نجله بو بسبب ورم في المخ عام 2015.

ومن المتوقع أيضا أن يتطرق إلى خططه للتعامل مع جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه، والمطالبات بالعدالة العرقية في جميع أنحاء البلاد.

كما سيتحدث اثنان من المتنافسين السابقين على بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي، عضو مجلس الشيوخ كوري بوكر والعمدة السابق بيت بوتيجيج، خلال اليوم الأخير من المؤتمر.

وجرت معظم الفعالية ، ومدتها أربعة أيام، عبر الإنترنت كإجراء وقائي صحي وسط جائحة فيروس كورونا.

ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنظيم حملة اليوم الخميس في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة بين الحزبين، في بلدة قريبة من مسقط رأس بايدن.

جو بايدن انتخابات الرئاسة الأمريكية الحزب الديمقراطي

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