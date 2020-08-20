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ترامب: بدأنا سحب قواتنا من العراق.. ولدينا عدد محدود هناك للمساعدة

07:09 م الخميس 20 أغسطس 2020
ترامب: بدأنا سحب قواتنا من العراق.. ولدينا عدد محدود هناك للمساعدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده بدأت سحب قواتها من العراق، وأن هناك عددا محدودا من القوات الأمريكية للمساعدة حال أقدمت إيران على أي شئ.

وقال ترامب -في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي- إن بلاده تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط بالعراق.. مشيدا في الوقت ذاته بالعلاقات الثنائية بين بلاده والعراق.

بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ترحيب العراق بالشركات والاستثمارات الأمريكية، موضحا أن الحكومة تسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وشدد على أن التدخل التركي في العراق غير مقبول ، مشيرا إلى أن الهجمات التركية ليست منفصلة ولا نسمح بأي تهديد.

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دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية العراق

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