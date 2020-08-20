برلماني كويتي يطالب بإحالة نجل رئيس الوزراء السابق للنيابة للتنصت على مواطنين

الكويت - (د ب أ):

طالب النائب في مجلس الأمة الكويتي عبدالله الكندري بضرورة إحالة نجل رئيس الوزراء السابق الشيخ حمد جابر المبارك إلى النيابة العامة بسبب التسجيلات المسربة أمس على مواقع التواصل الاجتماعي له ولمدير أمن الدولة العميد طلال الصقر.

وأضاف الكندري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس "أطالب بإيقاف الضباط المسؤولين عن التسريات والتحقيق معهم لمعرفة تفاصيل الموضوع".

وأكد أن ما انكشف بالأمس من تسجيلات يعد انتهاكا صارخا للمادة 39 من الدستور، ويمثل جريمة بحق خصوصية الأفراد وحرمتهم وحرياتهم تصل لجرائم أمن دولة.

وقال الكندري إن ما حدث يعتبر فضيحة أخلاقية لا يمكن القبول بها بأي مبرر ولابد ان يحاسب كل المتورطين والمقصرين مهما كانت اسماؤهم أو صفاتهم.

وأعلن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح إيقاف كل من مدير أمن الدولة، ومدير إدارة غسل الأموال السابق وعدد من الضباط بسبب تسجيلات تنصت على بعض المواطنين.

وقال: "نحن بانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما".

كانت تسجيلات انتشرت أمس على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت نسبت إلى مدير أمن الدولة، ونجل مسؤول كبير سابق حول التنصت على بعض الكويتيين.