مقتل حراس تابعين لأحد نواب رئيس جنوب السودان خلال هجوم لمتمردين على موكبه

الخرطوم- (بي بي سي):

قال متحدث باسم جيمس واني إيغا، أحد نواب رئيس جنوب السودان، إن ستة من حراسه قتلوا بالرصاص في هجوم للمتمردين على موكبه.

ولم يكن إيغا، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية للبلاد في الموكب في وقت الهجوم الذي أسفر عن احتراق سيارته و من قبل عناصر تابعة لما تعرف بجبهة الإنقاذ الوطني .

و كانت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم ضباطا منشقين عن القوات الحكومية شنت العديد من الهجمات على مواقع في محيط العاصمة جوبا خلال الأشهر القليلة الماضية بعد رفضها توقيع اتفاق السلام