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الكرملين: نتابع الوضع الصحي للمعارض أليكسي نافالني

06:29 م الخميس 20 أغسطس 2020
الكرملين: نتابع الوضع الصحي للمعارض أليكسي نافالني

دميتري بيسكوف

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين على اطلاع بالوضع الصحي للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس:" إن الكرملين يؤكد اطلاعه على الوضع الصحي للمعارض نافالني ونقله إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، معبرا عن استعداده لتقديم المساعدة.

وأضاف بيسكوف: "نعلم أنه في حالة خطيرة، حيث يشارك في علاجه أفضل الأطباء في أومسك، ويجرون مشاورات مع المتخصصين في موسكو، ونافالني مثل أي مواطن في روسيا نتمنى له الشفاء العاجل، نحن على استعداد للنظر على الفور في أي طلب يتعلق بعلاجه خارج البلاد".

وقد أعلنت وزارة الصحة في مدينة أومسك الروسية (في سيبيريا) صباح اليوم أن المعارض الروسي أليكسي نافالني يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة بمستشفى أومسك بعد تدهور حالته الصحية، فيما أكد كبير الأطباء في المستشفى، الذي يتلقى فيه نافالني العلاج أن حالته خطيرة.

وكانت الناطقة الصحفية باسم نافالني قد أشارت إلى احتمال تعرضه لعملية تسميم متعمدة في مطار مدينة تومسك بإقليم أومسك أثناء انتظاره طائرة متوجهة إلى موسكو.

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أليكسي نافالني دميتري بيسكوف روسيا

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