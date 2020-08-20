حصيلة إصابات فيروس كورونا في اليابان تتجاوز 60 ألفًا

طوكيو - (أ ش أ):

تجاوزت حصيلة إصابات فيروس كورونا المؤكدة في اليابان، اليوم الخميس، حاجز الـ60 ألف إصابة، وذلك مع استمرار عودة ظهور الفيروس في العاصمة طوكيو وغيرها من المناطق الحضرية بدون أي علامات على التباطؤ.

وبحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، تم تسجيل أكثر من 1100 حالة جديدة في جميع أنحاء البلاد اليوم، بينها 339 حالة في طوكيو، مقارنة بـ186 حالة أمس، لتتجاوز العاصمة عتبة الـ 300 حالة للمرة الأولى منذ يوم السبت الماضي.

كما أبلغت محافظة أوساكا اليوم عن 132 حالة جديدة بعد أن سجلت 187 حالة في اليوم السابق وفاقت العدد المسجل في طوكيو لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 على مستوى البلاد الآن 60 ألفا و667 حالة، بما في ذلك حوالي 700 من السفينة السياحية "دايموند برنسيس" التي تم عزلها في فبراير الماضي قبالة يوكوهاما بعد أن تفشى الفيروس على متنها، فيما بلغ إجمالي الوفيات على مستوى البلاد 1173 حالة وفاة.

وأشارت "كيودو" إلى أن أكثر من ثلثي إجمالي الحالات تم تأكيده منذ أواخر يونيو، عندما بدأت اليابان تعاني من عودة ظهور عدوى كوفيد-19، بعد أن كانت قد أنهت حالة الطوارئ.

وعلى الرغم من أن عدد الوفيات اليومية ما زال منخفضا حتى الآن مقارنة بفترة بداية تفشي الفيروس، فقد شهدت اليابان مرة أخرى وفيات يومية مكونة من رقمين في الأيام الأخيرة، كما ارتفع عدد الحالات الحرجة بسرعة من 80 في 1 أغسطس إلى 237 اليوم الخميس.