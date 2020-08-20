ترامب: ملتزمون بإعادة نشر قوات التحالف الدولي خارج العراق

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة نشر قوات التحالف الدولي خارج العراق، لافتًا إلى أن عدد الجنود الأمريكيين في العراق محدود.

وأوضح ترامب، في كلمة نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية في العراق متواجدة للمساعدة في حال "أقدمت إيران على أي شيء".

وتابع "نشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط بالعراق".

والتقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى، الخميس، في البيت الأبيض لمناقشة مستقبل القوات الأمريكية في العراق والتحدي الذي تمثله الفصائل المسلحة التي تعد بغالبيتها موالية لإيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن إن "المجموعات المسلحة التي لا تخضع لسيطرة رئيس الوزراء الكاملة، أعاقت تقدمنا".

وأضاف "يجب أن تحل الشرطة المحلية محل هذه المجموعات في أسرع وقت ممكن. لقد أكدت للدكتور فؤاد أننا نستطيع مساعدته وأننا سنساعده".