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توقيف مسؤولين أمنيين كويتيين بسبب التجسس على مواطنين

05:25 م الخميس 20 أغسطس 2020
توقيف مسؤولين أمنيين كويتيين بسبب التجسس على مواطنين

الشرطة الكويتية

الكويت - (د ب أ):

أعلن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح اليوم الخميس إيقاف كل من مدير أمن الدولة، ومدير إدارة غسل الأموال السابق وعدد من الضباط بسبب تسجيلات تجسس على بعض المواطنين.

وقال الصالح، عبر حسابه على موقع تويتر اليوم إنه اتخذ إجراء فور علمه بالتسجيلات المسربة الأخيرة، والتي تعود لسنة 2018.

وأضاف أنه "بناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير ادارة غسل الأموال السابق وعدد من الضباط".

وقال: "نحن بانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما".

وحول ما تم تسلّمه من تسجيلات في فبراير الماضي بشأن الصندوق الماليزي، أوضح الصالح أنه اتخذ كافة الإجراءات من تشكيل لجان تحقيق، وتم تحويل الملف إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، مشيراً إلى أن الملف حاليا في النيابة العامة.

وقال إن "الحكومة أرسلت التسجيلات إلى مجلس الأمة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والإعلان عن كل ذلك بشفافية".

كانت تسجيلات انتشرت أمس على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت نسبت إلى مدير أمن الدولة، ونجل مسؤول كبير سابق حول التنصت على بعض الكويتيين.

يذكر أن قضية الصندوق الماليزي متهم فيها نجل مسؤول كبير سابق ومواطن كويتي بتهمة غسيل أموال.

شرطة الكويت الداخلية الكويتية

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