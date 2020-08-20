التعاون الإسلامي والولايات المتحدة يبحثان القضايا المشتركة
الرياض - أ ش أ
بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الخميس، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد، القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة قضايا السلم والأمن والتعايش السلمي والتفاهم ومكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان ،وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أهمية العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية والرغبة في المزيد لدعمها، كما تم بحث سبل تطوير التعاون في شتى المجالات وتعزيز الحوار وآلياته من أجل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات.
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