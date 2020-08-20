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الإمارات: التطبيع مع إسرائيل يجب أن يزيل أي عقبة في طريق صفقة إف-35

04:18 م الخميس 20 أغسطس 2020
الإمارات: التطبيع مع إسرائيل يجب أن يزيل أي عقبة في طريق صفقة إف-35

وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش

(وكالات):

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن الاتفاق مع إسرائيل يجب أن يزيل "أي عقبة" في طريق بيع إف-35 للإمارات.

ولفت قرقاش في مقابلة عبر الإنترنت مع مجلة "ذي أتلانتيك" اليوم الخميس، إلى أن بلاده قدمت طلبات مشروعة منذ سنوات لحيازة إف-35، وأن موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل يجب أن تزيل "أي عقبة" أمام الولايات المتحدة للمضي قدما في البيع.

وقال قرقاش: "لدينا طلبات مشروعة موجودة. يجب أن نحصل عليها ... لم تعد فكرة حالة الحرب أو الحرب مع إسرائيل قائمة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في مؤتمر صحفي الأربعاء إن الصفقة "قيد المراجعة"، مضيفا :"بالطبع لديهم المال ليدفعوا تكاليف ذلك، وهذا جميل لأننا في العديد من الأحيان نبرم صفقات مع دول لا تملك 10 سنتات".

وجاء تصريح ترامب رغم نفي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صحة تقارير أفادت خلال الأيام الماضية بوجود بند سري في الاتفاق بين إسرائيل والإمارات يتيح رفع إسرائيل لمعارضتها لبيع أسلحة أمريكية متطورة للإمارات من بينها مقاتلات "إف-35". وأثار هذا جدلا في إسرائيل كونه قد يعني نهاية التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

أنور قرقاش إسرائيل الخارجية الإماراتية تطبيع الإمارات وإسرائيل

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