الادعاء الأمريكي يتهم مسؤولون سابقون في إدارة ترامب بالاحتيال

وكالات:

وجه الادعاء العام في نيويورك، اليوم الخميس، تهمة الاحتيال على المتبرعين لكبير مستشاري ترمب سابقا ستيف بانون وآخرين.

وحسب تقارير إعلامية، فإن بانون الذي شغل منصب المستشار السابق في البيت الأبيض مُتهم هو وآخرين بالاحتيال على المتبرعين في حملة جمع التبرعات لبناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببنائه خلال حملته الانتخابية.

نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن المتحدث باسم مكتب المدعي العام أنه تم القبض على بانون.