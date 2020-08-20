الكرملين: متأكدون من وجود تدخل خارجي في بيلاروسيا

موسكو - أ ش أ

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن بلاده متأكدة من وجود تدخلات خارجية مباشرة وغير مباشرة في بيلاروسيا.

وقال بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم الخميس- "لن أُسمي هذه القوى أو الدول، ولكننا نعلن حقيقة أن هناك تدخلًا مباشراً وغير مباشر في بيلاروسيا".

وأضاف: "نحن قلقون لهذا الشأن ونكرر مرة أخرى أننا متأكدون من أنه يجب حل مشاكل بيلاروسيا بواسطة الشعب نفسه عن طريق الحوار والالتزام بالقانون".

وبدأت الاحتجاجات في بيلاروسيا عقب الانتخابات الرئاسية في التاسع من أغسطس الجاري ، وإعلان فوز الرئيس الحالي الكسندر لوكاشينكو بها بنسبة تفوق الــ 80%.. غير أن المعارضة البيلاروسية لم تعترف بنتائج الانتخابات، وأعلنت فوز سفيتلانا تيخانوفسكايا المرشحة المنافسة للوكاشينكو.

كما أعلنت المعارضة عن تشكيل مجلس تنسيقي لنقل السلطة يتألف من 70 شخصا، ورد لوكاشينكو بالقول إن سلطات الجمهورية لديها إجراءات كافية لتهدئة بعض المتهورين.

ودعا المجلس التنسيقي للمعارضة في بيلاروسيا أمس الأربعاء سلطات البلاد للبدء الفوري بالمفاوضات، معلنا أن المجلس لا يهدف إلى تغيير النظام الدستوري ونظام السياسة الخارجية.

وصرح عضو هيئة رئاسة المجلس التنسيقي للمعارضة في بيلاروسيا، وزير الثقافة وسفير بيلاروسيا لدى فرنسا وبولندا سابقا، بافيل لاتوشكو اليوم الخميس بأن روسيا تظل شريكة استراتيجية لبلاده، مؤكدا على أن المجلس يهتم بإقامة علاقات جيدة مع الجميع.. غير أن الكرملين على لسان المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف رفض عمليا فكرة تفاوض موسكو مع المعارضة البيلاروسية، معللا ذلك بأنه سيكون تدخلا في الشأن البيلاروسي.