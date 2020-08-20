وزير إماراتي: ضم الأراضي الفلسطينية مسألة خطيرة

وكالات:

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، أن وقف ضم أراض فلسطينية كان شرط أساسيا لاتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وشدد في مقابلة مع "معهد "أتلانتك كاونسيل"، أن الإمارات لا تفاوض نيابة عن الفلسطينيين، فوحدهم الفلسطينيون هم من سيقرر وضع دولتهم النهائي.

كما جدد تأكيده أن قضية ضم الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل مسألة خطيرة جداً، مضيفا "نتوقع الوفاء بطلباتنا بشأن الاتفاق مع إسرائيل"

وأشار في الوقت نفسه إلى وجود مؤشرات دولية جيدة على دعم هذا الاتفاق الذي وصفته الإمارات سابقا بالتاريخي.

وفي وقت سابق، وصف قرقاش معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل بأنها "تحول استراتيجي إيجابي للعرب".

والخميس الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل عن التوصل إلى اتفاق سلام بينهما برعاية أمريكية.

وهذا ثالث اتفاق للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية منذ إعلان إسرائيل عام 1948. إذ كانت مصر قد وقعت أول اتفاق ثنائي مع إسرائيل عام 1979 ، تلتها الأردن عام 1994.