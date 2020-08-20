ريهام يعقوب.."أيقونة البصرة" التي استهدفتها إيران قبل أيام من اغتيالها

كتبت- رنا أسامة:

حالة من الحزن المشوب بالغليان والغضب تُخيّم على الأوساط الحقوقية في العراق بعد مقتل معارضين للوجود الإيراني في البلاد، بينهم الدكتورة في مجال التغذية والناشطة ريهام يعقوب، التي فاضت روحها بعد أن فتح مجهولون النار على سيارتها بمدينة البصرة.

وقالت مصادر أمنية وطبية عراقية إن الناشطة قُتلت بثلاث رصاصات استقرّت في صدرها ورقبتها، أمس الأربعاء، وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح عندما أطلق مُسلّحون مجهولون النار على سيارتهم في البصرة، وذلك في ثاني جريمة اغتيال من نوعها خلال أيام.

ووفق قناة "السومرية نيوز" العراقية، قُتلت يعقوب المُلقّبة بـ"أيقونة البصرة" برصاص بندقية هجومية كان يلوّح بها مُسلّحان على دراجة نارية. وأظهرت لقطات فيديو صورًا سريعة لسيارتها وقد ملأتها دماؤها، وسط البصرة وعلى بُعد أمتار قليلة فقط من نقطة تفتيش.

وسبق أن انخرطت الناشطة العراقية في الاحتجاجات التي تفجّرت في أكتوبر من العام الماضي تنديدًا بالفساد وتردّي الأوضاع المعيشية. وقادت العديد من المسيرات النسائية.

وفي إحدى المداخلات التلفزيونية عام 2018، ظهرت يعقوب وهي تندد بعدم استجابة السلطات العراقية في تلك الفترة لأبسط الحقوق، من بينها المطالبة بوصول المياه العذبة الصالحة للشرب إلى المدينة بدلًا من المياه المالحة.

كما أكدت، وفق المقطع المُتداول، أن كل ما أشيع في تلك الفترة عن قيام المحتجين بتصرفات خارجة عن القانون عارٍ عن الصحة، مضيفة أن الاحتجاجات التي انطلقت كانت بقمة الاحترام.

وتحت هاشتاج #ريهام_يعقوب_شهيدة_الوطن، دان نشطاء حادث الاغتيال مُعتبرين أنه "كارثة". وغرّدت الناشطة سروة عبدالواحد عبر تويتر: "ما يحدث في البصرة كارثة حقيقية ..... ارحلوا واتركوا اهل البصرة الشرفاء يحمون نساءهم وشبابهم...".

ما يحدث في البصرة كارثة حقيقية ..اذا الاجهزة الامنية غير قادرة على حماية المواطن فماهو عملها ،ارحلوا واتركوا اهل البصرة الشرفاء يحمون نساءهم وشبابهم ..وعلى كل غيور التدخل لايقاف نهر الدم في البصرة،

سفلة وقتلة لا مكان لكم في المدن العراقية سيتم محاكمتكم مثل ازلام صدام.. — Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) August 19, 2020

وربط مُغرّدون آخرون توقيت الحادث بتوقيت زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن. فكتب أحدهم أنه "يحمل في طياته رسالة من الميليشيات إلى الكاظمي في واشنطن، إما أن تفعل ما نريد أو الفوضى..".

توقيت اغتيال الناشطة رهام يعقوب وغيرها من شباب البصرة يحمل في طياته رسالة من الميليشيات إلى الكاظمي في واشنطن، إما أن تفعل ما نريد أو الفوضى.. — إبراهيم بن حاتم #الأفندي (@seyase89) August 19, 2020

يأتي حادث اغتيال يعقوب بعد أكثر من عامين على حملات تحريض طاردتها واشتركت فيها وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، بما في ذلك وكالة أنباء "مُهر" التي نشرت تقريرًا قبل أيام يتهم بعض الناشطين العراقيين بالعمالة للولايات المتحدة، والتعامل مع القنصلية الأمريكي، وبينهم الدكتورة ريهام يعقوب.

ونقل موقع "ألترا عراق" عن أحد أصدقاء يعقوب، وهو ناشط عراقي هارب من البصرة، قوله إنها "تعرضت إلى حملة تحريض منظمة قادتها وسائل إعلام إيرانية عام 2018، وتلقفتها صفحات وحسابات مرتبطة بالفصائل المسلحة في العراق، على مرأى من أجهزة الدولة الاستخبارية والتي لم تحرك ساكنًا".

وأضاف، مشترطًا عدم كشف هويته حفاظًا على حياته، أن "ريهام اضطرت حينها إلى مغادرة المحافظة، وبقيت لمدة نحو شهر في إحدى محافظات شمالي البلاد، على أمل أن تنحسر موجة التحريض التي طالتها، قبل أن تعود إلى البصرة وتبتعد عن النشاط الاحتجاجي وتتفرغ لعملها كخبيرة تغذية ومدربة لياقة بدنية"، بحسب "ألترا عراق".

ونشر بعض أصدقاء الناشطة الراحلة مقطعًا مصورًا ظهرت فيه الأخيرة وهي تنفي الاتهامات التي وجهتها إليها وسائل الإعلام الإيرانية والحسابات المرتبطة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة عزمها مقاضاة مروجي تلك المعلومات التي قادت في النهاية إلى تصفيتها، وفق موقع "ألترا عراق".

أشار الناشط في حديثه إلى "ألترا عراق" عبر أحد مِنصات التواصل الاجتماعي، إلى أن عشرات الناشطينن لاذوا بالفرار نحو محافظات أخرى، لتجنب مصير "بات محتومًا"، موضحًا أن "الميليشيات تستهدف قائمة من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات ما تزال تضم ربما أكثر من 8 أسماء".

وتُتهم السلطات في البصرة، وعلى رأسها المحافظ أسعد العيداني وقيادات الأمن الرفيعة، بغض الطرف عن عمليات الاغتيال المستمرة منذ أشهر ضد الناشطين والمتظاهرين في البصرة، إن لم يكن "التواطؤ" معها.

وغرّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر تويتر، تعليقًا على اغتيال الناشطة ريهام يعقوب: "أقلنا قائد شرطة البصرة وعددًا من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".

وأضاف: "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون".

فيما تعهّد قائد الشرطة الجديد في البصرة اللواء عباس ناجي، مساء أمس الأربعاء، بفتح تحقيق بواقعة اغتيال الناشطة على يد مسلحين مجهولين، مؤكدًا في بيان مُقتضب، أن "فريقًا كفوءًا من الضباط سيتولى التحقيق وستعلن النتائج في غضون 48 ساعة".

غير أن ذلك لم يُثلج قلوب نشطاء البصرة، الذين طالبوا بدورهم بتنحية الحكومة المحلية فورًا من قبل مجلس النواب والحكومة المركزية، مُتهمين المحافظ العيداني بـ"التورط في هدر دماء الناشطين".

وطالب الناشطون، في بيان نشره "ألترا عراق"، بـ"إرسال قوات أمنية لحماية البصرة واستعادة أمنها بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي شخصيًا للإشراف على التحقيقات في عمليات الاغتيال".

كما طالبوا بـ"تغيير رئيس محكمة اسئناف البصرة وقضاة الجنايات لعدم إنجاز مجريات محاكمات تتعلق بعمليات الاغتيال، وكذلك القضايا المرفوعة ضد المحافظ وقائد الشرطة السابق رشيد فليح وآمر قوة الصدمة علي مشاري".

وناشدوا، في بيانهم، المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ"فتح تحقيق دولي في عمليات الاغتيال التي وقعت في العراق، واعتبارها جرائم ضد الإنسانية"، ودعوة المدعي العام إلى "رفع دعاوى قضائية ضد الجهات الإعلامية والسياسية المحرضة ضد المحتجين، وكذلك الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".

كان آخر الناشطين الذين سقطوا ضحية الاغتيالات في البصرة، تحسين أسامة الخفاجي على يد مسلحين مجهولين. وعلى إثر هذا الاغتيال توجه عشرات المتظاهرين، الأحد الماضي، إلى قيادة شرطة البصرة للمطالبة بمحاكمة المحافظ وقائد الشرطة.

وتشهد بغداد والمحافظات العراقية الجنوبية منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، عمليات اغتيالات واسعة طالت عشرات الناشطين والمحللين.

ووفق أرقام رسمية، قُتِل 565 شخصاً من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

ورُغم تعهد الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يُقدّم أي متهم إلى القضاء حتى الآن.