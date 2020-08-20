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الجيش الألماني يبدي استعداده لزيادة دعمه في اختبارات كورونا للعائدين

02:26 م الخميس 20 أغسطس 2020
الجيش الألماني يبدي استعداده لزيادة دعمه في اختبارات كورونا للعائدين

الجيش الألماني

برلين - (د ب أ):

أعلن الجيش الألماني استعداده لزيادة دعمه في اختبارات كورونا التي يتم إجراؤها على العائدين.

وقال الضابط مارتن شيلايس قائد ومنسق مهمة الدعم، اليوم الخميس في تصريحات للصحفيين عبر الهاتف إن نحو 330 جنديا وجندية موجودون حاليا لتوفير الدعم للهيئات المدنية في إجراء الاختبارات في المطارات وعلى الطرق السريعة.

يذكر أن شيلايس هو مفتش ما يُعْرَف بـ قاعدة القوات المسلحة وبالتالي يعتبر القائد الإقليمي الوطني للجيش الألماني.

وأوضح شيلايس أن من الممكن توفير 750 جنديا آخرين لهذه المساعدة في غضون 48 ساعة، ولفت إلى أن 49 جنديا سيبدأون اعتبارا من غد الجمعة في تقديم الدعم لمكتب الصحة في كولونيا.

وذكر شيلايس أن هناك أربع ولايات لم تبلغ عن حاجتها في الوقت الراهن إلى دعم في اختبارات العائدين، وهذه الولايات هي شلزفيج-هولشتاين وسكسونيا وتورينجن وسكسونيا السفلى.

يشار إلى أن إجمالي عدد ساعات العمل التي قدمها الجيش لدعم الهيئات المدنية في أزمة كورونا وصلت حتى الآن إلى قرابة مليون ساعة.

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