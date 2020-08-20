المكسيك تؤكد اهتمامها للمشاركة في التجارب السريرية للقاح كورونا الروسي

مكسيكو سيتي - أ ش أ

أكد وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، اهتمام بلاده للانضمام إلى التجارب السريرية للقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس،عن إبرارد قوله - خلال اجتماع مع السفير الروسي فيكتور كورونيلي - "إن بلاده مهتمة بإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح (سبوتنيك – V) الروسي، من أجل الحصول عليه في المكسيك في أقرب وقت ممكن".

وشدد وزير الخارجية المكسيكي على أن "حكومة الرئيس لوبيز أوبرادور تعتبر اللقاحات والأدوية المضادة لـ (كوفيد – 19)، بمثابة ثروة عامة، يجب أن تكون متاحة للجميع".

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت في وقت سابق، أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد 19"، عمل على تطويره مركز"جامالي" الروسي للأوبئة و البيولوجيا المجهرية بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك – V" .

وفي هذا الشأن، أفاد رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميترييف، بأن مؤسسته تلقت طلبات لشراء مليار جرعة من هذا اللقاح، جاءت من أكثر من 20 دولة، لافتا إلى أن بلاده وافقت على إنتاج اللقاح في خمس دول لديها قدرات تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة سنويا.