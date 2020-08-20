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ألمانيا تحذر من السفر لأجزاء من كرواتيا بسبب كورونا

01:55 م الخميس 20 أغسطس 2020
ألمانيا تحذر من السفر لأجزاء من كرواتيا بسبب كورونا

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

برلين - (د ب أ):

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، تحذير سفر لأجزاء في كرواتيا بسبب ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد هناك.

وأوضحت الوزارة أن التحذير يسري منذ اليوم الخميس بالنسبة لمقاطعتين إداريتين في جنوب كرواتيا، هما شيبينيك-كنين وسبليت-دالماتيا.

وقالت: "في مقاطعتي شيبينيك-كنين وسبليت-دالماتيا هناك إصابات في الوقت الحالي تصل إلى أكثر من 50 حالة لكل 100 ألف مواطن، خلال سبعة أيام".

يشار إلى أن المعيار الأساسي لتصنيف أي منطقة على أنها منطقة يزداد بها خطر الإصابة بفيروس كورونا، هو أن تكون سجلت هذه الدول أو المناطق أكثر من 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف ساكن بها في غضون آخر سبعة أيام.

ويعني تصنيف المقاطعتين منطقتين خطيرتين التزام العائدين منهما بالخضوع لاختبار كورونا. والبقاء في حجر صحي منزلي حتى ظهور النتيجة.

وزارة الخارجية الألمانية كرواتيا فيروس كورونا

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