رغم احتجاج بغداد.. تركيا تعلن تحييد 4 شمالي العراق

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحييد أربعة أشخاص قالت إنهم مسلحون من منظمة "حزب العمال الكردستاني"، في غارات جوية شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة القول، في بيان، إن مقاتلاتها نفذت عمليات في منطقتي كارا وأفاشين شمالي العراق، وأن الغارات أسفرت عن تحييد أربعة عناصر من المنظمة "كانوا في وضعية استعداد لتنفيذ هجوم."

يأتي هذا بعد نحو أسبوع من استدعاء الخارجية العراقية للسفير التركي "على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي للأراضي العراقية"، ومنها قصف بطائرة مسيرة طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل بإقليم كردستان العراق قبل الاستدعاء وتسبب بمقتل ضابطين وجندي.

وردت الخارجية التركية على الاستدعاء بالقول إن أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية أمن حدودها، في حال واصل العراق تجاهل وجود عناصر "حزب العمال الكردستاني" على أراضيه.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة "حزب العمال الكردستاني" مصنفة منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية فإنه خلال أنشطة المنظمة المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.