آبي أحمد يوجّه رسالة إلى القائمين على مشروع سد النهضة

كتبت - رنا أسامة:

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن بالغ امتنانه لكافة الأشخاص القائمين على مشروع سد النهضة، الذين ساهموا في وصوله إلى مرحلة متقدمة؛ إذ أُنجز 86 بالمائة حتى الآن من عمليات بنائه، مع إتمام المرحلة الأوليّة من ملئه.

وغرّد آبي أحمد عبر تويتر، الخميس: "بالغ الامتنان لقيادة سد النهضة، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة المشروع والعُمال، الذين حققوا إنجازًا ضخمًا. الآن ينتظرنا جميعًا العمل الرئيسي في المرحلة التالية. ومن ثمّ، ندعو جميع أصحاب المصلحة والمواطنين إلى تقديم الدعم بطرق مختلفة".

Immense gratitude to the GERD leadership, board members and workers that have marked critical milestones and progress in the project. Now the key work awaits all of us in the next phase and therefore call upon all stakeholders and fellow citizens to support in various ways. pic.twitter.com/ZYzS3krqlW