آبي أحمد يوجّه رسالة إلى القائمين على مشروع سد النهضة

كتبت - رنا أسامة:

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن بالغ امتنانه لكافة الأشخاص القائمين على مشروع سد النهضة، الذين ساهموا في وصوله إلى مرحلة متقدمة؛ إذ أُنجز 86 بالمائة حتى الآن من عمليات بنائه، مع إتمام المرحلة الأوليّة من ملئه.

وغرّد آبي أحمد عبر تويتر، الخميس: "بالغ الامتنان لقيادة سد النهضة، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة المشروع والعُمال، الذين حققوا إنجازًا ضخمًا. الآن ينتظرنا جميعًا العمل الرئيسي في المرحلة التالية. ومن ثمّ، ندعو جميع أصحاب المصلحة والمواطنين إلى تقديم الدعم بطرق مختلفة".

Immense gratitude to the GERD leadership, board members and workers that have marked critical milestones and progress in the project. Now the key work awaits all of us in the next phase and therefore call upon all stakeholders and fellow citizens to support in various ways. pic.twitter.com/ZYzS3krqlW — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) August 20, 2020

والثلاثاء، عُقِد اجتماع سداسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول سد النهضة، على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية والري بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص الملء والتشغيل.

ووفق بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، أُجري الاجتماع بناء على مُخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عُقدت يوم 21 يوليو الماضي، وتوصيات الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث في 16 أغسطس الجاري.

وبحث الوزراء، خلال الاجتماع، النواحي الإجرائية لمسار المفاوضات الحالي حتى 28 أغسطس المقبل. وتبادلت الدول الثلاث مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل السد.

كانت أديس أبابا أعلنت، الشهر الماضي، رسميًا، إنجاز المرحلة الأوليّة من ملء السد، حيث أقرّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بإتمام ذلك خلال الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار، وذلك بعد أيام من نفي بلاده بدء ملء خزان السد.

ووصفت رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي هذا الأمر بأنه "يوم تاريخي لإثيوبيا والإثيوبيين.. أحلامنا تتحقق".

وأكّدت، حينها، أن "السد وصل الآن إلى نقطة اللا عودة"، مٌعتبرة أنه "انتصار كبير لجميع الساعين لجعل منطقتنا مصدرًا للسلام والاستقرار".