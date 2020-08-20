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رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يتوجه إلى تشاد

12:21 م الخميس 20 أغسطس 2020
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يتوجه إلى تشاد

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

الخرطوم - أ ش أ

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى دولة تشاد في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس التشادي إدريس دبي.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم الخميس،أن عبد الفتاح البرهان سيجرى خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس التشادي في إطار التواصل وتعزيز العلاقات الثنائية كما تتناول الزيارة قضايا دول الجوار والمحيط الإقليمي.

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